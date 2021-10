Pastor some com 30 milhões da Igreja Universal

#igreja

Pastor embolsa R$ 30 milhões da Igreja Universal e foge

A direção da Universal do Reino de Deus (Iurd) denunciou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) um pastor que teria desviado cerca R$ 30 milhões da igreja.(…)

De acordo com a denúncia feita pelos advogados da Universal, o arquiteto e pastor teria direcionado contratos para uma construtora localizada em Portugal. Ele ainda estaria lavando dinheiro em solo estrangeiro.

Após constatar as irregularidades, a Iurd entrou em contato com o suspeito, que fugiu. Até o momento, não há informações sobre o seu paradeiro. A PCDF optou por não divulgar o nome do arquiteto para não comprometer as investigações.

Em tempo: é ou não é piada pronta?

Em tempo 2: é para isso que serve uma igreja? Para juntar milhões?

