Vídeo: ‘Sou jogador de futebol e sou gay’

#jogdordefutebol

Josh Cavallo é australiano, tem 21 anos, joga há duas temporadas na liga australiana, e vem agora a público assumir que é homossexual, tornando-se o primeiro futebolista profissional a fazer esta revelação. O atleta garante que não quer que mais jogadores passem pelo que tem passado durante anos….Assista abaixo sua declaração e a tradução logo depois.

-Há algo de pessoal que preciso de assumir a todos. Eu sou jogador de futebol profissional e sou gay. Ao crescer sempre senti necessidade de me esconder. Tinha vergonha. Vergonha porque temia que não me fosse permitido fazer o que amo e ser homossexual. Tive de esconder o que era para perseguir um sonho que tinha desde criança. Tudo o que quero é jogar futebol e ser tratado de forma igual a todos os outros. Estou cansado de tentar jogar o meu máximo e ter de manter uma vida dupla. É algo que me deixa exausto e pelo qual não quero que outros passem – diz Josh.

Em tempo: na Europa, a imprensa reagiu positivamente e aplaudiu as declarações do atleta. Ele é o primeiro a assumir que é um jogador de futebol profissinnal e gay – Aproveita, dá uma força pra nós e se inscreve no nosso canal oestadoacre no youtube …obrigado! – oestadoacre