Déjà vu: Crise instalada no Governo do Acre (vice demite PGE)

#aovivo

Vice-governador exonera Procurador-geral do estado, João Paulo Setti. A medida, segundo Major Rocha, é para proteger a PGE, enquanto se apura as denúncias sobre supostas irregularidades na liberação de pagamentos de precatórios. Fato: a crise no governo GladsonC está instalada e sem prazo para encerrar.

O governador está em Glasgow (Escócia) participando da COP26 e deve antecipar seu retorno a Rio Branco talvez, até o fim de semana. Para completar a crise, um de seus assessores, Edmar Monteiro, deu entrevista à Angélica Paiva confirmando as denúncias dos precatórios e disse que já havia alertado seu chefe com a presença de outras pessoas.

O deputado Edvaldo Magalhães lembrou na tribuna da Aleac, na sessão desta quarta, que esta crise atual é a maior desde a crise do começo da década de noventa (há 26, 27 anos), quando governador e vice também não se entendiam e sempre acabava em demissões no primeiro escalão quando o titular viajava. É o déjà vu na política no Acre.

Abaixo, a coletiva totalmente desorganizada do vice-governador….Major Wheles Rocha…. transmitida com a câmera invertida no seu próprio FB…assista: