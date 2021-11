Propaganda da nota de 200 custou mais que campanha do Covid

#notade200

Campanha para nova cédula de R$ 200 custou mais do que para divulgar prevenção contra Covid-19

Esse é o governo Bolsonaro em resumo: a repórter Bianca Gomes mostra hoje em OGlobo (para assinantes) que os custos com a propaganda da cédula de R$ 200 foram 4,4 milhões a mais que a campanha pelo uso de álcool gel e máscaras. ‘Nos dois anos marcados pela pandemia da Covid-19, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro gastou mais com a divulgação da cédula de R$ 200 do que com propagandas sobre a prevenção ao coronavírus’, diz o texto.

Mais de 18 milhões para divulgar a nota de 200 de uma moeda cada mais sem valor…Esse tipo de atitude diz muito sobre esse governo de extrema-direita.

J R Braña B.