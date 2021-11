#corrupção

-A corrupção no Brasil é sistêmica, imaginem q até o advento da Lei da Transparência em 2009, não havia como saber em que e como: prefeituras, governos estaduais, tribunais de justiça, presidência da república, gastavam o dinheiro dos nossos impostos, era tudo fechado a 7 chaves – João Capiberibe, ex-governador e ex-senador pelo Amapá na sua rede social TT…Capi já morou no Acre e trabalhou no governo Nabor Jr.