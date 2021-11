Bolsonaro sobre Moro: ‘Não aprendeu nada’

#bolsonaromoro

OGlobo – O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira o discurso do seu ex-ministro Sergio Moro durante a cerimônia que marcou sua filiação ao Podemos. Para Bolsonaro, Moro “não aprendeu nada” no período que ficou no governo e “não sabe o que é ser presidente”.

— Vocês gostaram do discurso lido pelo cara ontem? O cara leu. Eu assisti porque foi meu ministro. Não aprendeu nada. Um ano e quatro meses ali e não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro. — disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. (…)

Em tempo: o povo brasileiro não merece esses dois…ou merece? Na verdade, Moro consegue ser pior…ele e os seus lavajateiros destruíram a engenharia nacional, que desempregou milhões de trabalhadores. – oestadoacre