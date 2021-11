Luciano move ação para não aparecer em série de Zezé

#netflix

Exclusivo: Luciano impede Netflix de citá-lo em série sobre Zezé

A coluna LeoDias descobriu que a série da Netflix É o Amor: Família Camargo, estrelada por Zezé Di Camargo e Wanessa foi parar na Justiça. Luciano, irmão e parceiro de Zezé, decidiu ingressar com uma liminar para impedir que a plataforma de streaming – responsável pela produção – utilize imagens suas nos episódios. O cantor não quer aparecer na série nem mesmo em imagens antigas, de arquivo.

É o Amor: Família Camargo registra momentos de intimidade entre Zezé e a filha, Wanessa. No entanto, outros familiares aparecem nos episódios, como Graciele Lacerda, a atual mulher do sertanejo, e Zilu Godói, mãe da cantora. Além da família, artistas como Thiaguinho, Paula Fernandes, Léo Santana, Tiago Abravanel e Felipe Araújo também marcam presença na produção; o que joga ainda mais luz sobre a ausência de Luciano, com quem Zezé divide os palcos há mais de 30 anos.

Fontes ouvidas pela nossa reportagem apontam que a questão é financeira. Zezé e Wanessa assinaram um contrato milionário com a plataforma de streaming para a produção da série. Luciano, não. O cantor, então, teria achado injusto aparecer na série sem receber absolutamente nada. (…)

