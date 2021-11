#ramal5mil

O Ramal da Cinco Mil, no Km 3 da AC-10, estrada que dá acesso ao município de Porto Acre foi inaugurado pela Prefeitura de Rio Branco neste sábado, no Clube de Ponta, Km 1 do ramal. Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu atendimentos médico e vacinação para a população (ramal tem 3.700m e custou R$ 2.168.268,30).