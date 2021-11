Lula sobre a Nicarágua, sem cortes (vídeo)

#lulanicarágua

A imprensa brasileira – que tem lado e não é o lado da maioria – fez cortes desonestos na fala de Lula sobre a Nicarágua na entrevista que o ex-presidente concedeu ao jornal El País..oestadoacre publica o trecho sem cortes…Lula pergunta ‘por que Angela Merkel ficou 16 anos no poder na Alemanha, o Felipe Gonzáles ficou 14 na España e Daniel Ortega não pode ficar na Nicarágua? A repórter responde que ‘os dois da Europa não prenderam opositores’…ao que Lula retruca: ‘ Não sei porque as pessoas foram presas…se ele prendeu para impedir de concorrer as eleições ele está errado…No Brasil eu era favorito para vencer as eleições e me prenderam 580 dias e o Bolsonaro ganhou’…e o Brasil não é considerado uma ditadura (grifo nosso). Assista abaixo:

Lula e a Nicarágua, trecho completo da entrevista ao El País…sem cortes – pic.twitter.com/KQcc0ZT5pX — oestadoacre (@Oestadoacre) November 23, 2021