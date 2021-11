Ponto eletrônico não evita privilégios de indicados políticos

#pontoeletronico

Só reforça o controle dos que já vão ao trabalho todos os dias….os indicados políticos, inclusive em cargos de chefia em unidades e secretarias do governo do Acre deitam e rolam nos privilégios…inventam atestados, adiantam férias….não se submetem a perícias médicas, etc etc…fazem o escambou!

Sem contar que ponto eletrônico só serve para dar dinheiro à empresa permissionária do serviço dispensável. O que tem que ser controlado é o resultado do trabalho…se foi feito ou não.

oestadoacre

Pintura, reformas e consertos em geral – José Souza – 68 99900-6711- Rio Branco – ligue