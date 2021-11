Operação Combustol: O silêncio do prefeito de Sena…

#operaçãocombustol

Combustol era como se chamava em Sena Madureira, no meu tempo de criança, o óleo diesel…umas coisas engraçadas (a Secretaria de Obras, onde ficavam as máquinas do município, era chamada de Garagem…mas era onde funcionava a secretaria…fazia todo sentido)

Pois bem: essa notícia da operação e prisão de um secretário municipal em Sena não ajuda a prefeitura e caiu como uma bomba na cidade…O prefeito Mazinho Serafim não quer falar sobre…vai aguardar o desenrolar dos fatos…que já começaram com a audiência de custódia (uma conquista do Direito no Brasil) e a consequente manutenção das prisões anunciadas.

Fui atrás de saber o que pensa o prefeito e a prefeitura de Sena sobre as prisões:

–Secretários têm autonomia…

-Cada secretaria tem lá o seu quinhão de combustível para usar no mês…

-O prefeito não sabe de tudo (ouvi ainda: o governador não sabe de tudo nem o presidente…Só o Lula tinha que saber – grifo meu)

-O prefeito não está em Sena…(está em Rio Branco…aliás, soube cedo da manhã aqui)

Traduzindo: o silêncio do prefeito Mazinho (que é candidato a deputado federal) é sintomático…não vai interferir no processo…o que não é boa coisa para os seus subordinados da Semsur.

J R Braña B.