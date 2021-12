Vídeo: Abono dos professores vai reduzir ainda mais

#abono

Há pouco encerrou uma reunião na SEE com a participação de deputados estaduais..amanhã haverá outra no TCE

Segundo a presidente do Sinteac (Rosana Nascimento), em mensagem/áudio nesta noite aí acima – as sobras do Fundeb, que eram 161 milhões não são mais: caiu o valor para 103 milhões…e os valores que serão rateados podem ser ainda menores. Os servidores administrativos entrariam no rateio reduzido…

Traduzindo: é o governo Três Patetas…Primeiro o abono seria de 15 mil, depois 16,6 mil…na última vez a secretária atualizou para baixo, 11 mil – e agora os recursos de sobras do Fundeb caíram para 103 milhões…e ninguém sabe mais qual será o valor do abono aos professores….ka ka ka! É ou não é um governo Três Patetas??!! É ou não é um governo desorientado?!!

J R Braña B.