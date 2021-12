#polarização

As duas principais candidaturas ao governo – tudo indica – serão mesmo a do atual governador GladsonC e a do senador Petecão. Parece que há um consenso não combinado entre as forças políticas sobre esse fato…Quem ganha com isso? O governador? Petecão? Depende de como você olhar….Como o PT não se define (leia-se Jorge Viana)….Enquanto isso, o PSD do senador segue livre, leve e solto preparando suas barricadas para o ano que vem..

oestadoacre