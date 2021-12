Bom dia! Uma derrota necessária e iminente…

#bomdia

O governo já admite que não tem votos suficientes para privatizar os Correios….Derrota política que se avizinha para Bolsonaro, Paulo Guedes e o senador acreano(?) MBittar.

O Globo, hoje – Mesmo que não fale publicamente sobre o assunto, o governo praticamente descartou a privatização dos Correios no próximo ano, diante da resistência do Senado em votar o projeto, já aprovado na Câmara. A avaliação no Executivo é que não há tempo hábil para realizar a operação em 2022, mesmo que o Congresso acabe dando aval para a desestatização da empresa nos próximos meses. (…)

Em tempo: governo vai jogar todas as fichas na privatização da Eletrobras, o que é mais absurdo e insensato ainda..Nações sérias não privatizam o controle de suas empresas de energia – oestadoacre