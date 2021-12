Gonzaga: Emenda para garantir atendimento médico no Juruá

#aleacdivulgação

Gonzaga anuncia emenda para levar atendimento e remédios para ribeirinhos do Vale do Juruá

O deputado Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, anunciou nesta segunda-feira (13) a alocação de emendas para a compra de medicamentos, materiais hospitalares, combustível, voadeira e motor para a Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul atender a população ribeirinha do município.

O anúncio de investimentos para a Saúde de Cruzeiro do Sul ocorreu durante reunião com a secretária de Saúde do Município, Valéria Lima, vereador Márcio da Farinha e o responsável pela logística da Saúde, Flávio de Oliveira.

Segundo a assessoria do deputado Gonzaga, os recursos serão divididos em R$ 80 mil para a aquisição de voadeira e motor e R$ 100 mil para custeio do navio/posto fluvial e para compra de medicamentos, materiais hospitalares e combustível. Serão atendidas as comunidades do Rio Juruá Mirim e Rio Valparaíso até a fazenda São Geraldo.

Gonzaga, que constuma viajar para as comunidades ribeirinhas da região do Vale do Juruá, conhece de perto as dificuldades enfrentadas por esses moradores. A saúde é uma das áreas mais carentes do Acre e essa emenda do parlamentar será fundamental para levar atendimento aos ribeirinhos.

“Durante nossas visitas às comunidades rurais e ribeirinhas da região do Vale do Juruá aproveitamos para ouvir as reivindicações dos moradores e uma das áreas que mais recebemos reclamações é a da saúde. Por isso decidimos alocar essa emenda para ajudar Cruzeiro do Sul a levar um atendimento digno a essas pessoas que moram longe da cidade”, disse o deputado

