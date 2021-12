(v/a): Sinteac de Sena rebate Câmara: ‘Queremos o nosso dinheiro’

#sinteasena

O presidente do Sinteac – Núcleo de Sena Madureira – Djalma Ortiz, respondeu nosso contato e rebateu as afirmações do vereador Elvis Danny, que disse que há uma manobra da prefeitura e do Sinteac no sentido de confundir os trabalhadores da Educação…’Não existe briga política de A nem de B…queremos o nosso dinheiro…fomos à Câmara para uma reunião com o Elvis, vereador, e o presidente, e eles não compareceram’…ouça Djalma Ortiz..

Em tempo: a presidente do Sinteac no Acre, Rosana Nascimento, esteve em Sena hoje para ajudar no protesto dos professores em frente à Câmara de Vereadores

