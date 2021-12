7 milhões bloqueados de investigados em operação no Acre

#operação

Informação do G1

(…)

150 policiais federais, com auxílio de 10 auditores da CGU, cumprem 41 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão em 4 estados, nas cidades de Rio Branc, Cruzeiro do Sul, Manaus e Brasília. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça decretou inúmeras medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais: o afastamento da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos e o impedimento de contato entre os investigados.

Somando-se a isso, o STJ determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões nas contas dos investigados, além do sequestro de veículos de luxo adquiridos com o proveito dos crimes. (…)

Em tempo: a PF também faz buscas na casa e escritórios da empresa do pai do governador GladsonC, na cidade de Manaus (AM).

Em tempo 2: mais informações aqui, no jornal A Critica, de Manaus

oestadoacre