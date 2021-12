Leão sem dentes: Deixem ele falando sozinho…(vídeo)

#sozinho

Bolsonaro já sabe que vai perder o poder de presidente…desconfio até que ele nem terá coragem de disputar a reeleição…dará uma desculpa qualquer…perde apoio todos os dias…veja mais uma de suas bobagens…dança funk que chama as mulheres de esquerda de cadelas….esse papo só interessa a ele e a quem dá ouvido para questões tipo identitárias…e isso não é o mais importante no Brasil…deixem Bolsonaro falando/cantando sozinho…o Brasil precisa de justiça social…Lula e Ciro têm que falar desse assunto…ponto. O mito é um leão sem dentes! Assista mais uma palhaçada do presidente (sic) …(mais no Em tempo, após vídeo)

Presidente preocupado com o “Jantar da Democracia” de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

Em tempo: percebam que 99,99999999999999% são homens no barco e ao redor…Égua!

J R Braña B.