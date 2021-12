Perpétua desafia Gov GladsonC: ‘Desafio-o ser corajoso…’

#perpetua

-Gladson Cameli, governador do Acre, tentando se livrar de mais um escândalo, o que é impossível, já que a corrupção subiu as escadarias do palácio, diz que tem parlamentar do Acre mandando até R$ 50 milhões em emendas para fora do estado. Desafio-o a ser corajoso o suficiente e divulgar nomes.

Gladson Cameli, gov do Ac, tentando se livrar de + um escândalo, o que é impossível, já que a corrupção subiu as escadarias do palácio, diz q tem parlamentar do Ac mandando até R$ 50 milhões em emendas p fora do estado. Desafio-o a ser corajoso o suficiente e divulgar nomes. — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) December 22, 2021

Em tempo: Quem seria o parlamentar(es) que mandou(ram) 50 milhões para outros estados, hein…tão fácil, né?!!! – (segue)

Em tempo 2: Tempestade à vista! – Antecipado pagamento dos servidores

oestadoacre