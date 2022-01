O fantasma do afastamento do governador…

#afastamento

O afastamento (rompimento) do MDB do Palácio Rio Branco é o de menos na atual situação em que se encontra o governo GladsonC…A matéria de mais de 5 minutos da TV Acre, na noite de quinta – aqui só pra gente – não trouxe nada de novo..Seu papel foi o de emparedar…não deixar o assunto morrer nem o chefe do executivo respirar…Até a oposição se surpreendeu com a disposição incomum da TV Acre… Aliás, quem está mesmo por trás desse bombardeio contra o governador? O PT não é…nem poderia, pois atualmente não tem a influência que já teve…no Acre, o partido aproveita a confusão politicamente e só…quem estaria bancando esse cerco? Nada no Brasil, muito menos no Acre, acontece sem o ingrediente político…Talvez GladsonC não tenha entendido a deixa, a pista de um ministro de Bolsonaro dias atrás, quando disse que ele ‘é o candidato do presidente no Acre’…Será? É o tipo de declaração…bem…Sabe quando o presidente de um time de futebol, depois de uma derrota, diz que ‘o técnico está prestigiado e vai continuar…pois é… A propósito, o senador MBittar será candidato ao governo? (segue o Em Tempo)

Em tempo: como a autocensura impôs-se nos sites aliados do oficialismo, é preciso e ir juntando as peças, dispersas que estão – para tentar compreender o jogo….

J R Braña B.