Bom dia! A Banca do Pelé…

Banca do Pelé, Rio Branco

A Banca do Pelé, na Praça Povos da Floresta, em frente ao Palácio Rio Branco, poderia receber do poder público algum tipo de ajuda, de plus…Pelé é um patrimônio da cultura da cidade…um vendedor de revistas, livros e jornais a vida toda…sempre viveu disso…só que as coisas mudaram…que tal dar condições a Pelé fazer de seu meio de sobrevivência um ponto de tecnologia?…Onde os transeuntes possam usar a internet em serviços rápidos…..possibilitando assim a Pelé que possa recuperar um pouco o muito que já perdeu com o próprio advento da tecnologia….seria um ponto de referência num local onde já houve até um centro de apoio a turistas e não há mais…fica a dica para um sítio público da capital que precisa ser melhor cuidado…mas para isso precisa ser compreendido por quem tem a responsa oficial de direito.

J R Braña B.