‘Governabilidade’ é aprovada na Câmara de Vereadores

#governabilidade

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, optou pelo caminho da política….e os vereadores (exceto a oposição) responderam em tempo recorde: aprovaram PL que cria cargos na estrutura do município…Sua excelência, a ‘governabilidade’, fala mais alto…e é o que todo governo (federal, estadual e municipal) precisa quando não tem maioria no Legislativo…é a sobrevivência de qualquer executivo…é o jogo sendo jogado no sistema que temos…é o ideal? Aí já é outra história…e outro post…

J R Braña B.