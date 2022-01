Covid: Afastamento de trabalhador cai de 14 para 10 dias

#afastamento

Jota e Poder360

Os ministérios do Trabalho e Previdência Social e da Saúde atualizaram as regras para a prevenção de covid-19 em ambientes de trabalho. A principal alteração são os dias estipulados para afastamento de trabalhadores com casos confirmados, suspeitos ou de contato com a doença: antes de 15 dias, agora é de 10 dias….

A portaria interministerial ainda possibilita que os dias de afastamento sejam reduzidos para 7 dias. Para isso, o trabalhador precisa estar sem febre há 24 horas, sem tomar remédios para o quadro e com a melhora dos sintomas respiratórios….(…)

Portaria aqui no Diário Oficial da União…