O poder dos servidores nas eleições…há?

#pesquisa

O oficialismo anda muito confiante nas fotografias de intenção de votos que têm recebido nos últimos dias…dados para consumo interno, claro,…este blog viu uma dessas fotos e chega à conclusão, caso as elas sejam reais: que os servidores públicos do Acre, mesmo com salários ridículos na sua grande maioria (90%) – pouco ou nada têm poder e força política para influenciar uma eleição majoritária atualmente…quem sabe, por isso, o descaso oficial com os reajustes necessários à educação, saúde e outros…

J R Braña B.