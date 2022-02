Jogos de Azar: Hipocrisia derrotada

#hipocrisia

Em tempo: legalização dos jogos de azar passou na Câmara dos Deputados…traduzindo: a hipocrisia foi derrotada no Brasil…todo mundo sabe que o jogo tem em toda esquina, mas finge que não vê…os que votaram contra têm suas razões conceituais compreensíveis e os que se omitiram (faltaram à votação) o fizeram porque queriam, no íntimo a liberação, mas não queriam queimar seus filmes com os jogadores profissionais das igrejas fundamentalistas e seus templos de tavolagem financeira que não querem concorrência…agora um último palpite: o loby dos cassinos deve ter sido fabuloso esses últimos dias nos corredores da câmara e entre parlamentares….!!!!

J R Braña B.