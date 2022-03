Não há besta em Guerra…Há caças mortais ‘modo besta’

#caçasraf

Segundo o jornal The Mirror (O Espelho, de Londres), as aeronaves ameaçadoras, levadas do Texas, podem transportar 22.000 libras de poder de fogo, incluindo oito bombas guiadas a laser Paveway e também estão equipadas com um aterrorizante “modo besta”. São jatos de combate ultra futuristas de £ 100 milhões, mortais, ‘que farão Putin suar’ aterrissaram no Reino Unido.(…)Os bombardeiros são os primeiros a escapar da tecnologia de radar furtivo com velocidades supersônicas com uma envergadura de 35 pés e precisando apenas de uma pista de 450pés (algo como 137 metros) para decolar.(…)Eles também podem decolar e pousar verticalmente e serão tripulados em conjunto pela Royal Air Force (Força Aérea do Reino Unido) e pela Royal Navy (Marinha britânica), operando em terra e no mar. (segue..)

Viu como os Estados Unidos estão tão dentro da guerra como Rússia e Ucrânia….como dissemos no post anterior.

J R Braña B.