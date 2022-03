#aposentados

A COMISSÃO ESTADUAL DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ACRE: historicamente os aposentados da Educação do Acre na última GREVE em 2021, iniciou um resgate de lutas em busca de seus direitos, tornando assim visíveis suas contribuições e experiências profissionais através de participações nas entrevistas com o nossos grande Jornalista parceiro do Jornal Eletrônico “O estado Acre”, reportando nossas lutas através de Braña. (…)