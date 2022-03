Petecão: ‘Prof Elyson não será candidato só se não quiser’

#petecão

O senador Petecão entrou em contato com este blog e confirmou informação dada aqui que fez convite ao professor Elyson Souza para que se filie ao PSD e concorra a deputado federal.

-O professor Elyson só não será candidato se ele mesmo não quiser…É um cara muito bom e eu gosto muito dele – disse Petecão, o que reforça o rompimento com o prefeito de Sena, Mazinho Serafim.

A mãe e o pai do Elyson(que participa da equipe que elabora o plano de governo do candidato Petecão) – apoiam a candidatura do filho….eles conversaram após o post acima com o link.

Esse oestadoacre, rsrsrsr

J R Braña B.