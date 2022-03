Bom dia! Peru…

#bomdia

Peru faz fronteira com o Acre – acesso pela Rodovia do Pacífico.

Pela segunda vez a oposição parlamentar no congresso do Peru pede a vacância de poder com o argumento de ‘incapacidade moral e permanente’ do presidente eleito Pedro Castillo, que respondeu: –Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia (…)tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robar ni un centavo” (lamento que continuem os tropeços e não ouçam ao povo porque acabam de aprovar algo (moção de vacancia) por 54 votos. Temos que dizer ao país que não roubamos nem um centavo.

Hoje, 17h (mesmo horário de Rio Branco), o presidente-professor Pedro Castillo estará falando ao congresso peruando…a primeira tentativa de vacância pedida pela direita peruana foi derrotada entre os parlamentares…a moção de vacância do presidente precisa de 87 votos para ser aprovada…é o mais do mesmo: a direita latina-americana não vence no voto e quer sempre dá um golpe….

Traduzindo: não há motivo algum para que o presidente deixe o poder no Peru. Pedro Castillo assumiu em julho de 2021 quando venceu a candidata da extrema-direita Keiko Fujimori.

J R Braña B.