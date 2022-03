Demissão eleitoreira: Bolsonaro dá as contas de general da Petrobras…

#petrobras

…demissão eleitoreira de Bolsonaro que terá efeito zero no preço do combustível porque não vai mudar a política de preço, que é atrelada ao Dólar…o tal mercado vai reagir e jogar as ações da empresas num canto da parede por uns dias…até o ‘mito’ nomear outro para fazer a mesma coisa….

O que Bolsonaro já deveria ter feito desde o primeiro dia que assumiu: voltar com a antiga política (a do PT) de preço do combustível calculado em Real…tivesse feito isso sua situação eleitoral hoje seria outra…mas encheu os bolsos dos acionistas de lucros à custa da população…essa foi sua escolha…agora já era.

J R Braña B.