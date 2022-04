#cpi

-Estão doidos para virar a página do servidor público – Edvaldo

Em tempo: CPI na Aleac com sua excelência, GladsonC, tendo maioria esmagadora na Casa do Povo, é circo para distrair otários…os servidores públicos agora sabem o que é não ter parlamentares afinados com seus interesses….então, cpi boa é a cpi do voto no dia eleição…GladsonC quer mais quatro anos para pisar no seu cangote…entendeu, servidor público?!

J R Braña B.