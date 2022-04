PMRB: Limpeza e retirada de entulhos

#pmrbdivulgação

Prefeitura de Rio Branco promove limpeza e retirada de entulhos nas dez regionais da capital

A equipe da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade SMCCI) não para. Seja no inverno ou no verão, diariamente a gestão realiza os serviços da operação “Cidade Limpa – Povo Desenvolvido”, em diversos bairros da capital, para levar dignidade e qualidade de vida a todos os rio-branquenses.

Nesta terça-feira, o secretário da pasta, Joabe Lira, fez questão de acompanhar os trabalhos realizados pelas equipes. No Distrito Industrial, os trabalhadores realizaram serviços de limpeza como capinagem, roçagem, catação e retiradas de entulhos em toda a extensão da Br-364. Quem passava pelo local, agradeceu pelo serviço realizado. “Eu acho muito importante essa ação de limpeza”, disse a autônoma Rosana Freire.

Raimunda Alexandre é moradora no local há mais de 35 anos. Ela agradeceu a gestão pelo trabalho realizado e ressaltou que é muito importe ter uma cidade sempre limpa. “É muito bom, porque com a limpeza evita muitas doenças. A gente tem criança pequena. Está sendo maravilhoso. É muito importante vivermos em uma cidade limpa”, contou a moradora.

Ao todo, mais de 20 equipes foram distribuídas em diversas regionais do município. “Estamos com equipes em vários bairros da cidade. No Eldorado, Belo Jardim I, Recanto dos Buritis, Santa Inês, Santa Cecília, Jardim de Alah, Novo Calafate, Vila Jorge Kalume, nos parques da cidade, no canal do igarapé fundo, entre outras, realizando os mais diversos serviços”, explicou o coordenador Clemildo Barbosa.

Joabe Lira enalteceu que o objetivo da gestão é proporcionar saúde e qualidade de vida a todos os moradores do município. “Isso é uma determinação do nosso prefeito Tião Bocalom. Ano passado, nós reforçamos as equipes e esse ano entramos com força total. São mais de 800 homens e 100 equipamentos espalhados na nossa cidade. Nós avançamos muito durante o inverno, mesmo sendo rigoroso. Tenho certeza que até outubro vamos atingir 100% dos bairros de Rio Branco com limpeza geral”, ressaltou o secretário.

(PMRB