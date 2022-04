E se o Quartel da PM se transformasse numa…

#quartelpm

…imponente Galeria Cultural e Comercial…para ser o local mais bonito, popular, movimentado e aconchegante para os moradores de Rio Branco e visitantes? Seria uma espécie de Hays Galleria… (segue…)

A propósito do comentário abaixo de Luiz Calixto sobre o prédio do Quartel da PM no centro de Rio Branco, tenho a seguinte opinião já faz uma década pelo menos: que este patrimônio seja transformado num grande centro cultural-comercial da cidade….O centro de Rio Branco morreu faz tempo e ninguém se deu conta. É preciso ressuscitar o centro…A PM, ali, já deu…

Ah…a mesma opinião tenho com aquela área imensa e linda do BEC, na Nações Unidas…Um desperdício de décadas como sede militar….Um grande parque ali, ao estilo do Parque Rodó, cairia muito bem e valorizaria toda a cidade…inclusive a acanhada rua Isaura Parente se livraria do ostracismo…

Como fazer? Precisa-se menos de dinheiro e mais de talento administrativo e político no comando do Acre…Pode demorar…E estamos ficando velhos…Eu e o Calixto…que mudou de idade por esses dias e eu mudo a partir de meia-noite, …Por isso, o feriado nacional na sexta…rsrsr

Abaixo, o Calixto contente com a recuperação do Quartel(eu também)…morei ali ao lado, na casa da minha avó Beatriz nos tempos da Miragina e da padaria do seu Raimundo Laureano (pai do Pranchão)…participei de muitas colônias de férias na PM…Era uma felicidade!….E fiz muitos gols jogando na antiga quadra de futsal…Para a alegria do coronel Iram, que gostava muito de mim com a bola nos pés.

J R Braña B.