Bolsonaro perdoa crimes do Dep Daniel Silveira (comentários…)

O Globo: Presidente concede instituto da graça ao deputado, que foi condenado pelo STF – O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira um decreto que concede o instituto da graça ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Alberto C. Almeida (cientista politio: O indulto concedido por Bolsonaro é uma afronta ao STF e ao Ministro Alexandre de Moraes. Pior para Bolsonaro, pois o Min Alexandre presidirá a eleição. Por fim, o indulto não restitui o mandato do presidente ex-deputado

Noblat (jornalista): O indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira passa a seguinte mensagem para seus seguidores: podem atacar sem medo a Justiça, a democracia, que vocês não serão presos.

Boulos: Bolsonaro jamais cogitou dar indulto para a mulher que foi presa em 2021 por furtar um pacote de macarrão para os filhos. Mas assinou hoje o “perdão” para Daniel Silveira, deputado do seu partido que prega a ditadura e o fechamento do STF. São os milicianos no poder!

Dep Orlando Silva: Bolsonaro resolveu partir para o tudo ou nada.(…).É o réquiem de seu governo e sua sentença de morte política.

Rubens Carrara, Juiz: O indulto, segundo a jurisprudência predominante até hoje, não alcança a perda do mandato.

