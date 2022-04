Macron: ‘Muitos votaram em mim para bloquear a extrema-direita’

#macron

-Muitos na França votaram em mim não por apoiar minhas ideias, mas contra e para bloquear a extrema-direita..agora não sou mais candidato, sou o presidente de todos – Emmanuel Macron, reeleito presidente

Abaixo o Hino Nacional, La Marseillaise

À celles et ceux qui ont voté pour moi, non pour soutenir mes idées mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite, votre vote m’oblige. Ce soir, je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le Président de toutes et tous.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022