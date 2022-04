Bolsonaristas entendem Ciro: ‘Roubou tua mãe ou comeu ela?’

#ciro

Ciro Gomes sabe se comunicar com a matilha bolsonarista….ele fala como bolsonaristas falam…foi no interior de São Paulo, quando respondeu a provocações de torcedores de Bolsonaro…assista vídeo do canal DCM

Nota da campanha de Ciro Gomes

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas.

Os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência.

Mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender.

oestadoacre