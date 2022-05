Dep Gonzaga comemora recuperação da BR-364

#br-364

Recuperação da BR-364 começa a todo vapor e deputado Gonzaga comemora primeiros resultados

Com a chegada do verão amazônico, empresas contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) começaram os serviços de recuperação da BR-364 nos trechos mais críticos entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), que defende uma rodovia de qualidade para facilicar o transporte e escoamento da produção do Acre, esteve acompanhando os serviços na estrada durante o final de semana. O deputado faz parte da comitiva de parlamentares acreanos que se reuniu várias vezes com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e direção do DNIT, em Brasília, para tratar sobre melhorias para a BR.

“Fico feliz em saber que nossos esforços (deputados estaduais e bancada federal do Acre) não foram em vão e o DNIT nos atendeu e está cumprindo com a palavra em começar os serviços de recuperação da BR-364 o quanto antes. Estive viajando pela estrada e já percebi que muitos pontos já foram recuperados e isso vai facilitar a vida dos acreanos que usam a rodovia”, disse o deputado.

Apesar da estrada estar em péssimas condições, o parlamentar encontrou sete equipes trabalhando, sendo duas entre Sena Madureira e Manoel Urbano, outras duas ente Manoel Urbano e Feijó e uma entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Durante o domingo os serviços não pararam e mais duas equipes realizaram serviços em toda a estrada. A rodovia continua com pontos críticos, mas os primeiros resultados já são percebidos. Motoristas relatam que a duração da viagem de Cruzeiro do Sul a Rio Branco diminuiu após os primeiros reparos na pista.

