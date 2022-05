Sim, é crime, então muda a política de preço, homem!

#crime

Bolsonaro critica lucro criminoso da Petrobras em cima do lombo da população, mas não tem coragem de acabar com o preço dolarizado, que só favorece acionistas (maioria estrangeiros)…..na verdade, Bolsonaro joga pra platéia porque é ano eleitoral…simples assim…quisesse fazer algo, acabaria com essa história do povo pagar combustível em cotação de Dólar.(…)

Mais: a inflação acabou com o poder de compra da classe média e as classes C, D, E….tivesse Bolsonaro evitado o estouro da boiada no preço do combustível (e de tudo) sua reeleição estaria garantida…mas não: a vida – social e econômica – piorou e muito com Bolsonaro.

J R Braña B.