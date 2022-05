Didático: Dep Edvaldo destina 200 mil a sindicato de trabalhadores

#sindicatos

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou na manhã desta quinta-feira (5), na sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rio Branco, da solenidade de assinatura de convênio para a reforma e ampliação das sedes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Marechal Thaumaturgo e de Tarauacá. O parlamentar destinou uma emenda de R$ 200 mil, sendo R$ 100 para cada sindicato.(…)

-É uma emenda importante. A sede do sindicato é o endereço da luta dos trabalhadores rurais. Essa emenda de R$ 200 mil é bem representativa. Tenho buscado ao longo do mandato sempre defender os interesses dos trabalhadores, seja da cidade, do campo e das florestas. Saio daqui com o sentimento que estamos no caminho certo. Um sindicato forte é a certeza de direitos garantidos, e isso passa por uma sede organizada, com estrutura para se pensar e planejar as ações em defesa dos trabalhadores”, disse o parlamentar.

Em tempo: pedagógico para todos os trabalhadores, não somente para os rurais….investimentos para melhorar as condições da organização de classe social….precisa desenhar???!!!

