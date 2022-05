20 mil kg de carne: ‘O maior churrasco do mundo’ (v)

churrasco

No Pará, no município de Parauapebas (onde fica Carajás, a mina que era do Brasil e foi praticamente doada à Vale pelo governo FHC)…evento da prefeitura no dia do aniversário da cidade…assista vídeo publicado pelo repórter Maurício Ângelo…

20 mil quilos de carne no ‘maior churrasco do mundo’, em Parauapebas (vídeo publicado p/ Mauricio Ângelo) – Aniversário da cidade paraense – pic.twitter.com/HJNXIHIluo — oestadoacre (@Oestadoacre) May 11, 2022

Em tempo: de quem é a culpa pela carestia da carne no Acre?

oestadoacre.com