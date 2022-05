casamento

Hildegard Angel, jornalista

-Sobre o escândalo da mídia em relação aos gastos de Lula com o casamento “luxuoso”, fiz um compilado de comentários no Zap. Vamos lá: “Esses vira latas acham que Lula tem que fazer festa de casamento no salão do condomínio!”(…)

Em tempo: Bolsonaro gasta milhões no ‘cartão corporativo’ que a corporação de otários(nós) paga e ninguém diz nada.

J R Braña B.

oestadoacre.com