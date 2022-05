nassif

Luis Nassif, jornalista

-Tudo indica que a chacina de agora no Rio seja um desafio ao STF e parte da conspiração de Bolsonaro para botar fogo no país. Assassinos, genocidas!

PS: NYT: Um atirador invadiu uma escola de ensino fundamental no Texas, Estados Unidos, e deixou ao menos 15 mortos (14 crianças e 1 professor) nesta terça-feira (24), conforme informações do governador do estado, Greg Abbott.