Blitz dos de sempre ao presidente eleito do Peru

Imprensa peruana e sua direita de estimação, ao pior estilo da brasileira, se junta para derrubar o presidente eleito democraticamente, o professor Pedro Castillo…acusação: tráfico de influência.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, consideró que el inicio de investigación contra su defendido constituye una “violación a la constitución” pues el jefe de Estado cuenta con una protección frente los procesos en su contra.

É a primeira vez na história do Peru que um presidente, no exercício do poder, será investigado, o que viola a Constituição do país…coincidência…Pedro Castrillo é um governo de cunho popular.

