Prefeitura de #RB: ‘Verão de muito trabalho’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu, na manhã desta terça-feira, 31, em seu gabinete, os representantes da Emam Asfaltos. O objetivo da visita, de acordo com o diretor da distribuidora de asfalto, Leonardo Vilela, foi reforçar a parceira que a empresa tem com a Prefeitura de Rio Branco há 20 anos e motivar o uso de novos asfaltos, para que isso seja um benefício para a população e para a cidade.

“É importante a gente estar trocando informações, trazendo coisas novas que possam colaborar com a administração. O prefeito foi muito receptivo, e isso é bom, mostra que ele tem interesse, que compra a ideia de estar evoluindo para trazer benefício para a população”, enfatizou.

O prefeito agradeceu a visita dos representantes da Emam e reforçou o empenho da gestão em servir à população de Rio Branco com asfalto de qualidade e com preço justo ao erário.

“A empresa fez questão de vir se apresentar, porque é uma empresa que há vinte anos já fornece asfalto à prefeitura. Temos um verão todo pela frente e a gente precisa fazer as coisas acontecer. É uma empresa que tem muito a contribuir na questão de melhorarmos a qualidade do produto final, do asfalto que a gente faz na cidade e, também, de baixar custos. Nós queremos sempre ter o melhor produto, porque a nossa população merece”, finalizou.

