Eles poderiam estar vivos (filme)

filme

Filme de 5 minutos…assista…os mais de 660 mil mortos pela Covid-19

Em tempo: não dê bobeira em ambientes aglomerados, fechados e sem ventilação…use máscara!

Em tempo 2, eleição: ‘Hoje as pesquisas mostram uma tendência de eleição no primeiro turno. Sinto pelos depoimentos dos nossos quadros – Omar Aziz no Amazonas, Otto Alencar na Bahia, o Kalil em Minas Gerais – a presença muito forte do Lula nos seus Estados, de uma pesquisa vigorosa que vai se sustentar. São Paulo é minha praia, fui prefeito, secretário municipal, vice-prefeito, modéstia à parte eu conheço. Sinto a presença do Lula muito forte na capital”, disse em entrevista ao Valor o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

