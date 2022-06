Mesmo carregador em todos os smartphones…

smartphones

…Na Europa!

A notícia é da Bloomberg e diz que Europa vai adotar medidas que prevê mudança a partir de 2024. Tablets, laptops, e-readers e câmeras digitais também deverão usar o carregador USB-C.

-Os consumidores europeus poderão usar um mesmo carregador para todos os seus dispositivos eletrônicos portáteis, o que vai facilitar o cotidiano e reduzir a produção de lixo -, afirmou, em comunicado, o Comissário de Mercado Interno da UE, Thierry Breton.

Em tempo: padronizar todos os smartphones com os mesmos carregadores pra evitar que cada marca tenha um carregador diferente e dificulte a vida do usuário em vários momentos do dia…como é hoje. Mas dá pra perceber com a informação da Bloomberg que os capitalistas dessas empresas terão tempo para esgotar seus estoques de carregadores até 2024…especialmente a Apple, que será a que sofrerá mais impacto.

Em tempo 2: em 2040, talvez, chegue esse benefício aos países periféricos…como o nosso.

J R Braña B.

