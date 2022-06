todo mundo

Reinaldo Azevedo, o cara que criou o termo ‘petralha’…hoje é um dos mais lúcidos jornalistas brasileiro…ele diz que até New York Times soou o alarme…

O Brasil andou para trás…a imagem acima, militaresca-brega-tosca não deixa dúvida

Em tempo: Nem todo mundo sabe…maioria da população não está atenta a esses detalhes da política…sempre foi assim…quando se der conta…

Em tempo 2: o mundo da política é muito distante da vida real…Democracia, estado de direito et etc… não faz parte da preocupação da maioria…o pintor que de vez quanto faz um serviço para mim me manda zap todo dia dizendo ‘deixem o Bolsonaro trabalhar…o homem quer baixar o preço da gasolina e não deixam…’ E põe a culpa no Lula (que saiu em 2010) por tudo….Já expliquei um milhão de vezes a política atual do preço da gasolina, gás e diesel…ele finge compreender e concorda por um dia…no outro volta com a mesma ladainha… Só tenho pena dele e muitos outros que não sabem onde estão vivendo…ou sabem mais que a gente, sei lá…!

J R Braña B.

