Gov autoriza concurso para INSS e Receita Federal (1.700 vagas)

Duas portarias autorizando a realização dos concursos foram publicadas no Diário Oficial nesta segunda-feira

O Ministério da Economia autorizou a realização de dois concursos públicos, com abertura de 1.699 vagas: são 1.000 vagas para o INSS e 699 para a Receita Federal. As portarias com as autorizações foram publicadas no Diário Oficial nesta segunda-feira.

Nos dois casos, há um prazo de seis meses, contado a partir desta segunda, para a publicação do edital de abertura dos concursos. O preenchimento dos cargos vai depender de autorização prévia do Ministério da Economia e está condicionado à existência das vagas e de disponibilidade orçamentária.

Para o INSS, a autorização é de concurso para cargos de Técnico do Seguro Social. Já na Receita Federal, são 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. (OGlobo)