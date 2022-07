Meta(Facebook), a organização infinita, em crise…

Meta

Mark Zuckberg disse num evento com os funcionários da Meta/Facebook, sua empresa – que a coisa piorou e vai piorar mais…frase dele: ‘Os ventos contrários são ferozes’

O dono do Meta/Facebook/Insta/Zap aproveitou e disse que os funcionários que não cumprirem as ‘metas agressivas’ peçam o boné…

Objetivo era contratar 10 mil funcionários e esse número caiu para 6 mil.

-Vivemos a pior crise e o momento é de subir a temperatura (subir temperatura é igual a demissão e a pressão interna – J R Braña B) – disse Mark Zuckberg.

Ao todo são 77 mil empregados e o oligarca da tecnologia fala que muitos deles ‘não deveriam estar na empresa’.

Traduzindo: os lucros bilionários não podem baixar muito (caiu de mais de 1 Trilhão de Dólares para 433 Bilhões de Dólares)…e os funcionários, ah, funcionários são sempre os primeiros da fila da guilhotina. O pensamento da organização infinita não será tão fácil….precisa reinvenção diária em tudo…e não há garantia de nada….vivemos no Capitalismo, lembremos sempre.

Em tempo: o chinês Tiktok tirou o sono de Mark Zuckberg…ele não quer ser a Kodak (já foi a bambambã e morreu) nem o Orkut…outro que tira o sono é a Apple, que bloqueou a captura de dados dos Iphones…isso foi a gota d’água para o Meta/Facebook…porque atingiu em cheio sua estratégia e suas metas.

As agências de análises diárias estão a bater cabeça…e nós, aqui no fim do mundo, tentando entender o que está acontecendo também…

J R Braña B

