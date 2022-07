Correção: 461 novos casos de Covid no Acre

covid

Divulgação da Sesacre juntou data e novos números de covid ‘(6,461)’….na verdade são 461 novos casos.

Gov do Acre (Sesacre)

(…) Covid no Acre – O Acre registrou, nesta quarta-feira, 6,461 (sic) novos casos de covid-19. Outros 8 aguardam resultado da análise dos testes. Conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre),

Em função do aumento do número de casos de covid-19, a Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi reorganizada para o atendimento. Nas unidades de média e alta complexidade (UPAs e Pronto-Socorro) há 54 leitos reservados para covid, sendo 13 pediátricos.

De acordo com o chefe da RUE, Edvan Meneses, embora haja crescimento no número de novos casos, a hospitalização é baixa. “Nesse sentido, é importante destacar a importância da vacinação e da manutenção do cuidados, como uso de máscara e higienização”, enfatizou.

(…)

